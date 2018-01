ASML: objectifs atteints pour une année 2017 "record"

La Haye - Le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie des microprocesseurs ASML a atteint ses objectifs pour l'année 2017, avec un chiffre d'affaires et un bénéfice "records".ASML, qui tablait pour 2017 sur un chiffre d'affaires "au moins 25% plus élevé que celui de 2016", a publié mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 33,23%, à 9,05 milliards d'euros.Le bénéfice net de ce groupe considéré comme un "indicateur" de l'industrie des microprocesseurs s'est établi à 2,12 milliards d'euros, en hausse de 43,95%."ASML a généré un chiffre d'affaires et un bénéfice net records en 2017, aidé par un quatrième trimestre fort", a déclaré le PDG Peter Wennink, cité dans un communiqué. "En raison de la solidité du secteur, certains clients ont demandé des livraisons avancées de leurs systèmes de lithographie, que nous étions capables d'honorer."Au quatrième trimestre, le bénéfice net a augmenté de 22,66%, à 643 millions d'euros.Et le chiffre d'affaire, en hausse de 34,23% à 2,56 milliards d'euros, a notamment été gonflé par la réception du paiement anticipé de deux systèmes EUV. Le système de lithographie Extreme Ultraviolet (EUV) permet de produire des microprocesseurs plus petits, mais aussi plus rapides et de plus grande capacité."Avec les ventes d'EUV dépassant le seuil de 1,1 milliard d'euros, 2017 était l'année durant laquelle les préparations pour insérer l'EUV dans une production de puces en grande quantité sont passées à la vitesse supérieure", a ajouté M. Wennink, faisant état d'une commande de 10 systèmes EUV supplémentaires au dernier trimestre.ASML propose par ailleurs un dividende augmenté de 17%, à 1,40 euro par action.Pour 2018, le groupe s'attend à "une croissance continue et solide des ventes et de la rentabilité", avec un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros au premier trimestre.Basé à Veldhoven, près d'Eindhoven, dans le sud des Pays-Bas, le groupe emploie plus de 19.000 personnes et possède des bureaux dans 60 villes et 16 pays.(©AFP / 17 janvier 2018 08h51)