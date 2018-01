ATS: Sandra Jean démissionne de l'organe de surveillance pour protester

(3e paragraphe nouveau)Sion (awp/ats) - Sandra Jean, directrice des rédactions du Nouvelliste et responsable des magazines pour le groupe de presse romand ESH, démissionne du conseil d'administration de l'ats. Elle conteste des options stratégiques prises pour restructurer l'agence."En désaccord avec des options stratégiques prises pour assurer l'avenir de l'ats dans un moment clé de son histoire, j'ai présenté mercredi 24 janvier ma démission du conseil d'administration de l'agence", indique Sandra Jean dans un communiqué remis à l'ats vendredi. Elle a donné les raisons de son départ au conseil et ne souhaite pas donner de détails à la presse.Le conseil d'administration de l'ats regrette le départ de Sandra Jean. Dans une prise de position écrite, son président Hans Heinrich Coninx dit "respecter cette décision, et ne souhaite par conséquent pas la commenter". Le conseil ajoute qu'il "confirme intégralement la nouvelle organisation de l'entreprise décidée à l'unanimité en décembre dernier". Il remercie enfin Sandra Jean pour son action "engagée et collégiale" au sein du conseil.La directrice des rédactions du quotidien valaisan Le Nouvelliste et responsable des magazines du groupe ESH (Editions Suisses Holding) est entrée au conseil d'administration de l'ats en juin 2015. Elle a remplacé, Valérie Boagno, ancienne directrice générale du quotidien Le Temps.ats/jh(AWP / 26.01.2018 18h25)