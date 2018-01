ATT: Le bénéfice net trimestriel explose sous l'effet de la réforme fiscale

ATT

New York - La compagnie de télécommunications américaine AT&T a vu son bénéfice net exploser au 4e trimestre sous l'effet de la réforme fiscale mais, ajusté de ces éléments exceptionnels, il s'est révélé conforme aux attentes du marché.Le bénéfice net a atteint 19 milliards de dollars, pour 2,4 milliards sur la même période l'année précédente. Ajusté des différents éléments et charges exceptionnels inscrits sur le trimestre, il est de 65 cents par action, conforme aux attentes des analystes. Le chiffre d'affaires s'est montré quasiment stable à 41,7 milliards de dollars, alors que le marché attendait une baisse à 41,2 milliards.AT&T a livré des prévisions optimistes pour l'année en cours, tablant sur un bénéfice ajusté par action de l'ordre de 3,50 dollars là où les attentes sont de 3,05 dollars.Le titre progressait assez fortement dans les échanges d'après-séance à Wall Street, progressant de 3,15% à 38,60 dollars vers 21h20 GMT.AT&T souhaite fusionner avec le groupe de média Time Warner mais le département américain de la Justice, qui a ouvert une enquête sur cette opération, pourrait s'y opposer alors que le président Donald Trump a lui-même fait part de ses réserves."Pour ce qui est de Time Warner, nous nous apprêtons à défendre notre cas devant les tribunaux et finaliser la transaction", a souligné mercredi le PDG du groupe Randall Stephenson.Sur l'année 2017, AT&T a enregistré un bénéfice net de 29,5 milliards de dollars pour 13 milliards l'année précédente et un chiffre d'affaires de 160,5 milliards en baisse de 2%.jld/Dt/pb(©AFP / 31 janvier 2018 21h34)