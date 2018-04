ATT: Résultats 1T légèrement inférieurs aux attentes

AT&T CORPORATION

New York - La compagnie de télécommunications américaine AT&T a annoncé mercredi des résultats légèrement inférieurs aux attentes du marché au 1er trimestre avec notamment un recul de son chiffre d'affaires, toutefois imputable à un changement de méthode comptable.Le bénéfice net a atteint 4,7 milliards de dollars en hausse de 34% et le bénéfice ajusté par action 85 cents, inférieur de deux cents aux attentes.Le chiffre d'affaires a lui atteint 38 milliards de dollars pour 39,4 milliards sur la même période l'année précédente. Mais ce recul est largement imputable à un changement de méthode comptable. A données constantes, le chiffre d'affaires a été sur les trois premiers mois de l'année de 38,9 milliards de dollars (-1,1%). Les attentes moyennes du marché étaient de 39,3 milliards de dollars.Le titre reculait de 3,13% à 34,10 dollars dans les échanges d'après-séance à Wall Street.Le géant des télécommunications américain est en passe de fusionner avec le groupe de média Time Warner mais le département de la Justice s'est opposé à cette opération et un procès est actuellement en cours.jld/pb(©AFP / 25 avril 2018 20h33)