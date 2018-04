AZ Medien met aussi fin à sa collaboration avec Publicitas

Zurich (awp) - Le groupe de presse AZ Medien a annoncé vendredi la fin avec effet immédiat de sa collaboration avec l'agence publicitaire Publicitas, notamment en raison des arriérés de paiement."Nous regrettons cette décision que les développements observés ces derniers mois nous obligent à prendre", relève le succinct communiqué.AZ Medien emboîte ainsi le pas aux autres groupes de presse. Cette semaine Tamedia, Admeira, Ringier, Ringier Axel Springer Schweiz et NZZ Media Solutions et Tamedia ont également rompu leurs contrats avec l'entreprise vaudoise. Ils avaient évoqué le "flux financier insatisfaisant de Publicitas et les obligations de paiement qui en découlent".lk/rp(AWP / 27.04.2018 12h33)