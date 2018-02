Abou Dhabi attribue à une compagnie espagnole une concession pétrolière en mer

BP

Abou Dhabi - La compagnie pétrolière publique des Emirats arabes unis (ADNOC) a annoncé dimanche avoir attribué à la société espagnole Cepsa 20% des parts d'une concession offshore d'une valeur de 1,5 milliard de dollars (1,2 milliards d'euros).Cette concession, d'une durée de 40 ans, a pour objectif de doubler la production des gisements pétroliers en mer de SARB et Umm Lulu à 215.000 barils par jour, a indiqué l'Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) dans un communiqué.ADNOC Offshore, filiale d'ADNOC, détiendra 60% du projet tandis que les 20% restants seront attribués à une autre compagnie, précise-t-on de même source.Cepsa, une compagnie pétrolière et gazière dont le siège est en Espagne, est la propriété de l'Abu Dhabi's Mubadala Investment Company, un fonds d'investissement avec des actifs se chiffrant à 125 milliards de dollars."Cet accord à long terme est une étape importante pour le développement du secteur du gaz et du pétrole d'Abou Dhabi et pour la réalisation de la +stratégie intégrée de croissance intelligente 2030+ d'ADNOC", a déclaré le PDG de l'entreprise publique émiratie, Sultan al-Jaber.La semaine dernière, ADNOC a attribué 10% des parts de la concession offshore Lower Zakum à un consortium indien conduit par la compagnie ONGC Videsh pour une valeur de 600 millions de dollars.ADNOC Offshore possède 60% du projet tandis que les 30% restants seront attribués à une troisième compagnie en vue d'atteindre une production de 450.000 barils par jour, soit plus que le double de l'actuelle.Abou Dhabi, capitale des Emirats, qui détient plus de 90% des réserves pétrolières de ce pays du Golfe, a attribué ces dernières années des concessions à un grand nombre de compagnies internationales dont ExxonMobil, Total, BP, Shell et CNPC.ADNOC prévoit d'augmenter cette année sa capacité de production de 3,2 millions de barils par jour à 3,5 millions.bur-oh/feb/iw/cj(©AFP / 18 février 2018 13h07)