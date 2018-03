Abou Dhabi: le Chinois CNPC décroche des parts dans 2 concessions pétrolières

TOTAL

Abou Dhabi - La compagnie pétrolière d'Etat d'Abou Dhabi (ADNOC) a attribué au géant pétrolier chinois CNPC des parts dans deux concessions offshore d'une valeur totale de 1,17 milliard de dollars.Ces accords d'une durée de 40 ans ont été signés mercredi à Abou Dhabi avec la China National Petroleum Corporation, selon un communiqué de l'Abu Dhabi National Oil Company.CNPC obtient, à travers sa filiale PetroChina, 10% sur la concession d'Umm Shaif et Nasr pour 575 millions de dollars et 10% sur celle de Lower Zakum pour 600 millions de dollars. Les deux champs sont situés au large d'Abou Dhabi.Ces accords sont les derniers d'une série signés par ADNOC avec des partenaires étrangers pour l'exploitation de ses gisements pétroliers et gaziers.ADNOC a accordé dimanche dernier au groupe français Total des parts dans ces mêmes concessions à hauteur de près de 1,5 milliard de dollars. Total s'est vu attribuer 20% dans la concession d'Umm Shaif et Nasr, et 5% dans celle de Lower Zakum.Outre les 20% de Total, l'Italien Eni détient 10% dans la concession d'Umm Shaif et Nasr. Dans celle de Lower Zakum, le groupe français rejoint à hauteur de 5% un consortium indien dirigé par ONGC Videsh (10%), le Japonais INPEX (10%) et Eni (5%).En janvier 2015, Total était devenu la première compagnie étrangère à être retenue pour le renouvellement d'une énorme concession pétrolière à Abou Dhabi.bur/mh/az(©AFP / 21 mars 2018 14h38)