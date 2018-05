Accident de mine en Pologne: le dernier corps retrouvé, le bilan porté à cinq morts

Varsovie - Les secouristes polonais ont récupéré le corps sans vie du dernier mineur recherché après un séisme intervenu le 5 mai dans une mine du sud du pays, portant le bilan de l'accident à cinq morts, a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi le groupe minier JSW.Son corps se trouvait emprisonné sous une des installations qui se sont effondrées à 900 mètres sous terre."Les sauveteurs ont retrouvé le corps du dernier des mineurs recherchés", a annoncé sur son site le groupe JSW, propriétaire de la mine Zofiowka à Jastrzebie-Zdroj en Silésie.De son côté, le parquet de Gliwice a ouvert une enquête pour "mise en danger involontaire de la vie et de la santé de plusieurs personnes" et non-observation des règles de sécurité. Il s'agit d'une procédure de routine, rien n'indiquant que des négligences aient pu être commises.La secousse, de magnitude 3,42 sur l'échelle de Richter selon l'Office polonais des mines, a eu lieu le samedi 5 mai à 11H00 locales (09H00 GMT) à la profondeur de 900 mètres et a été ressentie également à la surface par les habitants de la ville.Le charbon reste la principale ressource énergétique en Pologne. L'an dernier, les mines polonaises ont extrait 65,5 millions de tonnes de charbon.(©AFP / 16 mai 2018 06h56)