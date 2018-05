Accident de mine en Pologne: les recherches se poursuivent activement

Varsovie - Les recherches se poursuivaient activement lundi matin dans une mine de charbon en Pologne, où seize équipes de secours cherchaient à localiser et libérer trois mineurs portés disparus après le séisme de samedi qui a tué deux de leurs camarades.Le travail d'extraction est resté suspendu dans la mine de Zofiowka, à Jastrzebie-Zdroj en Silésie dans le sud de la Pologne et les habitants de cette région minière ont continué à déposer des fleurs pour exprimer leur solidarité avec les familles des deux morts ramenés à la surface dimanche.Dans la nuit, les sauveteurs ont travaillé sans relâche pour installer des tuyaux et des ventilateurs afin de pomper de l'air vers la galerie effondrée et faire baisser le niveau de gaz méthane, a indiqué le PDG de la société JSW gérant la mine, Daniel Ozon.Ce niveau a baissé à 8%, mais le risque d'explosion était toujours trop important et il faudrait le réduire à 5% pour permettre aux secouristes d'avancer.En même temps, ces derniers ont travaillé dans une galerie parallèle à celle où devraient se trouver leurs camarades ensevelis. Ils devaient y introduire des détecteurs de signal électrique pour tenter de les localiser et percer alors un passage direct jusqu'à eux. Des sondes vidéo devaient être également utilisées à partir d'un autre endroit.De son côté, le parquet de Gliwice a ouvert une enquête pour "mise en danger involontaire de la vie et de la santé de plusieurs personnes" et non-observation des règles de sécurité. Mais il s'agit d'une procédure de routine, rien n'indiquant pour le moment que des négligences aient pu être commises.La secousse, de magnitude 3,42 sur l'échelle de Richter selon l'Office polonais des mines, a eu lieu samedi à 11H00 locales (09H00 GMT) à la profondeur de 900 mètres et a été ressentie également à la surface par les habitants de la ville.Le charbon reste la principale ressource énergétique en Pologne. L'an dernier, les mines polonaises ont extrait 65,5 millions de tonnes de charbon.(©AFP / 07 mai 2018 09h20)