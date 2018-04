AccorHotels prend une participation de 50% dans l'hôtelier sud-africain Mantis

Le numéro un européen de l'hôtellerie AccorHotels a annoncé jeudi sa prise de participation de 50% dans le conglomérat sud-africain Mantis, qui possède plusieurs hôtels de luxe sur le continent africain notamment."Avec ce partenariat stratégique, nous renforçons l'empreinte du groupe en Afrique et nous associons à une marque aux racines et à l'histoire fortes", a déclaré Sébastien Bazin, PDG d'AccorHotels, dans un communiqué."L'intérêt de cet accord pour le groupe Mantis repose sur l'accès aux puissants réseaux de distribution et à la couverture mondiale d'AccorHotels", s'est de son côté réjoui Adrian Gardiner, fondateur de Mantis.Le partenariat s'accompagne de la création d'une ONG pour lutter contre le déclin de la faune sauvage en Afrique.AccorHotels, qui compte plus de 4.300 hôtels dans 99 pays a affiché un bénéfice net en forte hausse pour l'exercice 2017 (+66,4% à 441 millions d'euros).Mantis Group détient 28 hôtels, majoritairement en Afrique australe, où il exploite notamment plusieurs établissements de luxe, des éco-lodges et même un établissement sur l'île reculée de Sainte-Hélène, au milieu de l'Atlantique Sud.(©AFP / 05 avril 2018 08h29)