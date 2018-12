Accord Chine-USA: pas de nouveaux droits de douane "après le 1er janvier" (médias chinois)

Buenos Aires - La Chine et les États-Unis ont trouvé un accord pour ne pas appliquer de nouveaux droits de douane "après le 1er janvier", ont annoncé samedi des médias chinois au terme d'un face-à-face très attendu entre Donald Trump et Xi Jinping.Cette rencontre s'est "très bien passée", avait fait savoir la Maison Blanche de son côté, sans donner de détails immédiatement sur cette réunion, point d'orgue d'un sommet du G20 désaccordé.Les détails de l'accord n'étaient pas disponibles immédiatement.En particulier, il n'était pas possible de savoir avec certitude si Washington avait renoncé à porter à 25% le 1er janvier, contre 10% actuellement, les droits de douanes sur la moitié des produits chinois importés aux États-Unis, ou si Donald Trump avait seulement abandonné sa menace de taxer par la suite la totalité des importations chinoises.Le FMI estime qu'à court terme le PIB mondial pourrait être réduit de 0,75% en raison de l'accroissement des tensions commerciales.(©AFP / 02 décembre 2018 01h38)