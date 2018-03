Accord de "plaider coupable" pour une Palestinienne accusée d'avoir frappé des soldats

Une adolescente devenue pour les Palestiniens une icône de la lutte contre l'occupation après avoir frappé des soldats israéliens a conclu mercredi un accord de "plaider coupable" avec le procureur pour purger huit mois de prison, a annoncé mercredi son avocate.Le tribunal militaire, qui juge cette adolescente palestinienne à huis clos, n'a pas encore indiqué s'il acceptait cet accord, a déclaré à l'AFP Me Gaby Lasky.Ahed Tamimi, 17 ans, est avec sa mère Narimane et sa cousine Nour l'une des protagonistes d'une vidéo tournée le 15 décembre devenue virale. On y voit Ahed et Nour Tamimi bousculer deux soldats, puis leur donner des coups de pieds et de poings devant la maison familiale à Nabi Saleh, en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël.Ahed Tamimi avait 16 ans au moment de cet incident.Selon l'accord obtenu avec le procureur, le temps déjà passé en détention provisoire serait décompté des huit mois de prison. Il est assorti d'une amende de 5.000 shekels (1.166 euros), a indiqué l'avocate, précisant que la jeune Palestinienne pourrait ainsi être libérée cet été.Elle accepte de plaider coupable pour quatre des 12 charges retenues contre elle dont "agression", "incitation" et "obstruction" à la mission des soldats, selon son avocate.Cet accord sera présenté aux juges du tribunal militaire uniquement si ces derniers acceptent un accord avec la mère de l'adolescente, qui écoperait elle aussi de huit mois de prison, a déclaré Me Lasky.Le tribunal militaire devrait se prononcer plus tard mercredi, selon l'avocate.(©AFP / 21 mars 2018 17h34)