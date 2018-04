Accord entre Eutelsat, Orange et Thales pour un nouveau satellite très haut débit

EUTELSAT COMMUNICATIONS

FINMECCANICA

Orange

Paris - L'opérateur européen de satellites Eutelsat a annoncé jeudi la signature d'un accord avec l'opérateur télécoms Orange et le groupe Thales pour le lancement et l'exploitation d'un satellite destiné au très haut débit au sol et la connectivité en vol en Europe.Le satellite, qui disposera d'une capacité de 500 gigabits par seconde (500Gbit/s), soit largement supérieure à ceux de la flotte actuelle du groupe européen, entrera en service en 2021.L'accord signé prévoit la distribution, dès sa mise en service, d'offres internet très haut débit via le satellite par Orange dans les différents pays européens où l'opérateur est présent, incluant la France."Complément indispensable des réseaux de télécommunications terrestres, le très haut débit par satellite représente, pour Eutelsat, un vecteur de croissance crucial à compter de 2020", a commenté le directeur général d'Eutelsat, Rodolphe Belmer, cité dans un communiqué."Le satellite fait partie de la palette des technologies disponibles pour construire la société numérique inclusive de demain, notamment pour apporter la connectivité dans des zones rurales où il est parfois complexe d'amener les réseaux très haut débit classiques", a de son côté rappelé le PDG d'Orange, Stéphane Richard, également cité.De son côté, Thales, dont la branche Alenia Space sera en charge de la conception du satellite, proposera le service aux gouvernements.Eutelsat compte enfin trouver des distributeurs susceptibles de proposer la connectivité en vol aux compagnies aériennes intéressées.els/ef/pb(©AFP / 05 avril 2018 18h35)