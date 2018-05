Accord entre Koweït et Philippines pour réglementer le travail des domestiques

Koweït - Koweït et Manille ont signé vendredi un accord réglementant le travail des domestiques, après une crise diplomatique entre les deux pays ayant mené à une interdiction pour les travailleurs philippins d'aller travailler dans le pays du Golfe."Nous venons de signer un accord sur l'emploi des travailleurs domestiques entre les deux pays", a annoncé le ministre koweïtien des Affaires étrangères, Cheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah, lors d'une conférence de presse avec son homologue Alan Peter Cayetano.En février, le président philippin Rodrigo Duterte avait interdit provisoirement aux Philippins d'aller travailler au Koweït après le meurtre d'une domestique philippine dont le corps avait été retrouvé dans un congélateur, portant des traces de torture.La crise entre les deux pays s'est aggravée en avril quand l'Etat du Golfe a ordonné l'expulsion de l'ambassadeur des Philippines et rappelé son ambassadeur à Manille, après la diffusion de vidéos montrant des équipes de l'ambassade philippine en train d'organiser la fuite de domestiques des résidences de leurs employeurs koweïtiens soupçonnés de les maltraiter.Fin avril, M. Duterte avait fini par interdire de manière définitive à ses concitoyens d'aller travailler au Koweït.Les deux pays étaient en train de négocier un accord afin, selon Manille, de permettre la levée de l'interdiction."Je crois que la crise entre les deux pays est terminée et nous devons faire en sorte de développer les relations bilatérales", avait affirmé jeudi à l'AFP un responsable de la délégation philippine à Koweït.L'accord "accorde un certain nombre de droits aux travailleurs philippins", a-t-il indiqué, précisant qu'ils pourraient désormais garder leurs téléphones, avoir un jour de repos hebdomadaire et recourir à l'aide des autorités de Manille si nécessaire.Des groupes de défense des droits de l'Homme n'ont cessé de tirer la sonnette d'alarme en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs migrants dans le Golfe.Environ 262.000 Philippins travaillent au Koweït, dont près de 60% comme employés de maison, selon le ministère philippin des Affaires étrangères. Plus de deux millions de Philippins sont employés dans les pays du Golfe.(©AFP / 11 mai 2018 11h47)