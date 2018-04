Accord entre Tim et Vision distribution dans le cinéma italien

Rome - L'opérateur Telecom Italia (Tim) et la société Vision distribution ont signé un accord pour la distribution et la co-production de films de cinéma italiens, ont-ils annoncé vendredi soir dans un communiqué.Ainsi sur Timvision (1,5 million de clients), des films italiens pourront être visionnés jusqu'à quatre mois avant de sortir en salles. Cet accord verra son coup d'envoi le 16 avril avec un premier film.Aux termes de cet accord, Vision distribution, qui appartient à des producteurs indépendants, distribuera au moins un film par an produit par Timvision.(©AFP / 13 avril 2018 21h20)