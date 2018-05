Accord entre la direction et les cheminots du Canadien Pacifique, fin de la grève

CANADIAN PACIFIC RAILWAY

Ottawa - La direction de la compagnie de chemins de fer du Canadien Pacifique et le syndicat des cheminots ont trouvé un accord pour le renouvellement des contrats de travail mettant fin à la grève débutée plus tôt mercredi."La Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC) a conclu une entente de principe avec le Canadien Pacifique pour renouveler la convention collective de plus de 3.000 cheminots, mettant fin à la grève", a indiqué le syndicat des cheminots dans un communiqué.Doug Finnson, président de la CFTC, a estimé avoir obtenu "un bon contrat" et ne doute pas que les cheminots vont le ratifier dans les prochaines heures.Au déclenchement de la grève, la troisième depuis 2012 au Canadien Pacifique, le ministre des Transports Marc Garneau s'était inquiété des répercussions d'une paralysie du transport des marchandises."Il ne fait aucun doute que le CP (Canadien Pacifique ndlr) est un transporteur important. Il transporte environ 40% du transport ferroviaire au Canada", avait déclaré mercredi matin Marc Garneau en espérant une issue rapide au conflit social.Le syndicat des Teamsters a remercié les services de médiation du gouvernement et la ministre du Travail Patty Hajdu d'avoir favorisé "les parties à trouver un terrain d'entente".Le Canadien Pacifique est la deuxième compagnie ferroviaire canadienne derrière le Canadien National.amc/mbr/jl/AB(©AFP / 30 mai 2018 19h16)