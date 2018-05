Accord nucléaire: l'Iran se félicite d'un "bon départ" des discussions avec l'UE

Bruxelles - Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Zarif, s'est félicité mardi soir à Bruxelles du "bon départ" des discussions avec les Européens pour tenter de sauvegarder l'accord nucléaire après la décision américaine se s'en retirer."Nous avons démarré le processus. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Beaucoup dépend de ce que nous pouvons faire dans les prochaines semaines", a déclaré M. Zarif aux journalistes à l'issue d'une rencontre avec la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini et ses homologues français, allemand et britannique."Je crois que c'est un bon départ. Nous n'y sommes pas encore, nous commençons le processus", a ajouté le ministre iranien en quittant Bruxelles.De son côté, lors d'un bref point presse, Mme Mogherini a reconnu que "le contexte est très difficile" depuis la décision très controversée du président Donald Trump."Nous savons que c'est une tâche difficile mais nous sommes déterminés à ce que le JCPOA (l'acronyme de l'accord sur le nucléaire) reste en place", tant du côté européen que du côté iranien, a souligné Mme Mogherini.Elle a exclu toute modification ou toute annexe au texte, en réponse à la demande américaine de renégocier un nouvel accord.L'accord conclu à Vienne en juillet 2015 après des années d'âpres négociations entre l'Iran et le groupe 5+1 (Allemagne, Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni et Russie) a permis de geler le programme nucléaire iranien jusqu'en 2025.(©AFP / 15 mai 2018 21h11)