Accord polono-lituanien pour construire un gazoduc

GAZPROM

Varsovie - L'opérateur du système polonais de transport de gaz, Gaz-Système, et son homologue polonais, Amber Grid, ont signé lundi un accord portant sur la construction d'un gazoduc reliant les deux pays, a annoncé la partie polonaise.L'accord, signé à Copenhague, porte sur les aspects légaux, économiques et techniques du projet. Son but est l'intégration des marchés gaziers des pays baltes avec celui de l'Union européenne, la diversification des sources de livraisons et l'amélioration de leur sécurité, a indiqué Gaz-System dans un communiqué.L'investissement porte sur 357 km de gazoduc côté polonais et 165 km côté lituanien. Les deux parties doivent être mises en service d'ici au 31 décembre 2021.L'Union européenne, qui avait déjà accordé un financement de 10 millions d'euros à l'élaboration du projet - classé PCI (Projet d'Intérêt Commun) - doit apporter à la construction de la canalisation un financement de 266 millions d'euros, 58 millions pour Amber-Grid et 208 millions pour Gaz-System. Ces fonds viennent de l'instrument CEF (Mécanisme pour l'interconnection pour l'Europe).Le transport et la distribution de gaz en Europe centrale et orientale font l'objet d'importantes tensions entre la Russie et ses voisins, l'Ukraine et la Pologne en tête, soutenues par Washington.La source de ces tensions est le projet de gazoduc sous-marin Nord Stream 2 qui doit relier la Russie à l'Allemagne via la mer Baltique et qui, une fois opérationnel fin 2019, permettra au russe Gazprom de réduire notamment le transit de gaz via l'Ukraine.via/cj(©AFP / 24 mai 2018 17h10)