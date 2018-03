Acier: Macron met en garde Trump contre le risque d'une "guerre commerciale"

Emmanuel Macron a fait part vendredi à Donald Trump de ses "vives préoccupations au sujet des droits de douane" sur des importations d'acier et d’aluminium, évoquant le risque d'une "guerre commerciale, dont tous les pays concernés sortiraient perdants".Lors d'un entretien téléphonique relaté par l'Elysée dans un communiqué, le chef de l'Etat a souligné que "de telles mesures visant des pays alliés, qui respectent les règles du commerce mondial, ne seraient pas efficaces pour lutter (contre) les pratiques déloyales". "L'Europe répondra de manière claire et proportionnée contre toute pratique infondée et contraire aux règles du commerce mondial", a-t-il dit."Sur le commerce international, le président de la République partage l’objectif de lutter contre les pratiques déloyales qui créent une concurrence injuste dans les échanges internationaux. Il a souligné l’importance de renforcer les règles communes du commerce international et leur application effective", a encore précisé l'Elysée.Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait indiqué jeudi que la France "regrette" les annonces de Donald Trump à propos des importations d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis. "Une guerre commerciale ne fera que des perdants", avait-il affirmé."Avec nos partenaires européens, nous allons évaluer les conséquences sur nos industries et les réponses à apporter", avait annoncé M. Le Maire, avant d'indiquer qu'une réunion aurait lieu lundi à Bruxelles, à laquelle participeraient "l'ensemble des industriels de l'acier qui opèrent en France".Donald Trump a imposé jeudi des taxes de 25% sur les importations d'acier aux Etats-Unis et de 10% sur celles d'aluminium, ignorant les mises en gardes répétées de nombre de ses alliés, Union européenne en tête.(©AFP / 09 mars 2018 20h44)