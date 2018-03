Acier: il reste une chance d'éviter une guerre commerciale avec Trump

Bruxelles - Le vice-président de la Commission européenne, Jyrki Katainen, a estimé vendredi dans un entretien à l'AFP qu'il restait "une fenêtre d'opportunité" afin d'éviter une guerre commerciale avec les Etats-Unis et son président Donald Trump, qui projette de taxer lourdement l'acier et l'aluminium la semaine prochaine."Une petite fenêtre d'opportunité reste ouverte", a affirmé le commissaire finlandais. "Le président des Etats-Unis n'a pas encore signé les propositions. Donc nous espérons qu'il reconsidérera ses intentions", a-t-il ajouté.Donald Trump a annoncé jeudi soir son intention d'imposer la semaine prochaine des droits de douane de 25% pour l'acier et de 10% pour l'aluminium sur les importations aux Etats-Unis afin de protéger l'industrie sidérurgique nationale. Il n'a toutefois pas dit quels pays seraient visés."Nous sommes proches d'une guerre commerciale généralisée et dans ce type de guerre, il n'y a que des victimes et pas de gagnants", a souligné M. Katainen, réaffirmant que l'UE, deuxième producteur mondial d'acier après la Chine, se tenait prête à réagir si les intentions américaines étaient confirmées.Il a expliqué que les contre-mesures européennes, déjà "prêtes depuis un certain temps", seraient en conformité avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et qu'elles compenseraient en valeur les pertes potentielles pour l'industrie européenne.Certaines mesures toucheront les produits en acier et en aluminium américains, d'autres le secteur alimentaires ou les produits de consommation."Nous ne souhaitons pas les mettre en oeuvre, mais si les Etats-Unis veulent intentionnellement causer du tort à ses plus proches alliés (...) nous devons réagir", a prévenu M. Katainen.Selon une source européenne, la Commission élabore une liste ciblée de produits américains qu'elle pourrait lourdement taxer afin d'envoyer "un message politique" à Donald Trump.(©AFP / 02 mars 2018 17h09)