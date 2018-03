Acier: la France "regrette" les annonces de Donald Trump

ARCELORMITTAL

VALLOUREC

Paris - La France "regrette" les annonces de Donald Trump, qui a signé jeudi les documents imposant des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis, a annoncé le ministre français de l'Economie, Bruno le Maire."Une guerre commerciale ne fera que des perdants. Avec nos partenaires européens, nous allons évaluer les conséquences sur nos industries et les réponses à apporter", a ajouté Bruno Le Maire dans un message publié sur son compte Twitter.Donald Trump a imposé jeudi des taxes de 25% sur les importations d'acier aux Etats-Unis et de 10% sur celles d'aluminium, ignorant les mises en gardes répétées de nombre de ses alliés, Union européenne en tête.Vendredi dernier, Bruno Le Maire avait déjà prévenu que de telles mesures ne seraient "pas acceptables" et appelleraient "une réponse forte, coordonnée, et unie de l'UE".Le ministre français avait alors affirmé que ces taxes "auraient un impact majeur sur l'économie européenne et sur des entreprises françaises comme Vallourec, ArcelorMittal ou Ugitech"."Il existe dans certains pays des pratiques de dumping et des subventions massives qui faussent le commerce mondial", avait-il ajouté, visant implicitement la Chine. "Les autorités américaines le savent parfaitement, c'est ce sujet-là qui doit être traité et pas un autre."La Maison Blanche a précisé jeudi que tous les pays concernés par les nouvelles taxes à l'importation pourraient entamer des discussions avec les Etats-Unis pour négocier une éventuelle exemption."L'UE est un allié proche des Etats-Unis et nous continuons de penser que l'UE devrait être exemptée de ces mesures", a estimé la commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malström, jeudi soir."Je vais demander plus de clarté sur cette question dans les jours à venir", a-t-elle ajouté.etr/soe/sma/ple(©AFP / 08 mars 2018 23h30)