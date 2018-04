Acquisition d'un nouveau portefeuille immobilier attrayant à Genève

Investis a signé et conclu aujourd'hui le contrat d'achat de six immeubles résidentiels bien situés à Genève pour le prix de CHF 52 millions. L'état locatif annuel de ce portefeuille se monte actuellement à CHF 2.5 millions.« Les immeubles acquis affichent un haut potentiel locatif. La situation centrale de ce portefeuille à Genève nous a par ailleurs convaincue. L'élargissement du portefeuille à Genève souligne notre stratégie de placements à long terme », relève Stéphane Bonvin, CEO d'Investis.Christine Hug, Head Corporate CommunicationsTéléphone: +41 58 201 72 41, e-mail: christine.hug@investisgroup.com Laurence Bienz, Head Investor RelationsTéléphone: +41 58 201 72 42, e-mail: laurence.bienz@investisgroup.com Fondé en 1994, le groupe Investis est une société leader dans l'investissement immobilier résidentiel sur l'arc lémanique et un prestataire national de services immobiliers actif dans les deux segments complémentaires Properties et Real Estate Services. Composé presque exclusivement d'immeubles d'habitation situés dans la région lémanique, le portefeuille de Properties d'Investis a été évalué à CHF 1,121 millions au 31 décembre 2017. A travers le segment Real Estate Services, des services immobiliers sont proposés sous des marques locales réputées dans toute la Suisse. Informations complémentaires: www.investisgroup.com tensid.ch / 30.04.2018 17h36)