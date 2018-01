Addex et Indivior entament un partenariat pour développer ADX71441

Zurich (awp) - La société pharmaceutique Addex entame un partenariat avec l'américain Indivior pour accélérer le développement et la commercialisation de son produit ADX71441 utilisé comme traitement des addictions. Addex recevra un paiement initial de 5 mio USD et selon les étapes franchies jusqu'à 330 mio USD supplémentaires. Des redevances échelonnées sont également prévues, a précisé Addex mercredi.Indivior financera également un programme de recherche pour Addex, qui reçoit 4 mio USD sur deux ans. La société pharmaceutique plan-les-ouatienne conservera les droits sur les découvertes issues de la collaboration hors du champs des addictions, précise le communiqué.Le médicament candidat ADX71441, un Gaba B modulateur allostérique positif (PAM), permet d'amplifier les réponses du Gaba (acide gamma amino-butyrique) sur le récepteur Gabab. Le Gaba constitue le neurotransmetteur inhibiteur le plus important du système nerveux central et a pour fonction de diminuer l'activité nerveuse des neurones sur lesquels il se fixe.ol/fr(AWP / 03.01.2018 08h00)