Addex lance une augmentation de capital de 40 mio CHF destinés au dipraglurant

(développement)Genève (awp) - Le laboratoire genevois Addex Therapeutics va procéder à une augmentation de capital de 40 mio CHF, pour laquelle des investisseurs américains spécialisés dans la santé ont annoncé leur participation. Le montant permettra notamment de poursuivre le développement du traitement expérimental dipraglurant jusqu'en 2022, contre la dyskinésie induite par la lévodopa dans la maladie de Parkinson.L'augmentation de capital doit permettre d'entreprendre les études nécessaires à l'homologation du dipraglurant, qui sont généralement très coûteuses. Les premières discussions ont eu lieu avec les autorités américaines, a souligné jeudi le directeur général (CEO) Tim Dyer.La société basée à Plan-les-Ouates veut émettre jusqu'à 12,78 mio de nouvelles actions au prix de 3,13 CHF chacune. Chaque nominative sera assortie d'une garantie pour l'achat de 0,45 titre à un prix de 3,43 CHF.Sur les 40 mio CHF attendus, 30 mio seront souscrits par les américains New Enterprise Associates, New Leaf Venture Partners et CAM Capital, mais également par des clients de Herculis Partners et Semper Finance Group, précise le communiqué. Les 10 mio CHF feront l'objet d'un placement via la constitution d'un carnet d'ordre.Les 30 premiers mio seront largement suffisants pour mener à bien les projets prévus, a assuré M. Dyer. Les 10 mio additionnels pourront soutenir d'autres programmes.PLUSIEURS COOPÉRATIONS EN COURSAu cours des dernières années, des efforts ont été entrepris pour offrir les capacités financières à la société pour mener à bien ses projets de recherche & développement. Dans ce but, des discussions ont été engagées avec des investisseurs et des acteurs de l'industrie pharmaceutique, qui ont débouché sur des coopérations, à l'instar de la société américaine Indivior Plc.Pour le dipraglurant, Addex travaille avec un partenaire de taille, la fondation Michael J. Fox dédiée à la recherche sur Parkinson (MJFF). Il y a un an, Addex a reçu une subvention de l'institut pour mener des recherches sur les traitements de Parkinson.Addex a obtenu de l'agence sanitaire américaine (FDA) la désignation de médicament orphelin pour son produit candidat dipraglurant. Le statut est valable dans l'indication pour le traitement de la dyskinésie induite par la lévodopa dans la maladie de Parkinson (PD-LID).Les informations détaillées sur le programme concernant l'homologation et les stratégies à venir seront présentés en avril, a indiqué M. Dyer. Le programme débutera ensuite vers la fin d'année.A la Bourse, le titre Addex profitait de ces annonces, enregistrant une hausse de 10,4% à 3,29 CHF dans un SPI en hausse de 0,41%fr/ol(AWP / 15.02.2018 12h20)