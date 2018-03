Adecco: l'enveloppe de la direction mieux garnie en 2017

Zurich (awp) - Chez Adecco, le directeur général (CEO) Alain Dehaze a touché une rémunération globale d'environ 4,52 mio CHF au titre de l'exercice écoulé, selon le rapport annuel publié mercredi. En 2016, il avait touché 4,02 mio CHF.Le salaire de base du CEO est resté inchangé en 2017, à 1,5 mio CHF, mais le bonus a progressé à 1,17 mio, contre 1,08 mio un an plus tôt. La valeur des actions attribuées a atteint 1,18 mio, contre 0,84 mio en 2016, précise le spécialiste du travail temporaire. A cela s'ajoute différents avantages en nature et prestations sociales.La direction dans son ensemble s'est vu attribuer une enveloppe de 24,3 mio CHF, contre 23,1 mio un an plus tôt. Les anciens membres ont touché 0,77 mio. Pour le conseil d'administration, la rétribution est restée stable. Le président Rolf Dörig a touché en liquide et en actions 1,46 mio CHF, en tout, 4,79 mio CHF a été versé à l'ensemble des membres.yr/cf/ol/rp(AWP / 21.03.2018 07h50)