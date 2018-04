Adecco rachète le spécialiste de la formation continue General Assembly

(actualisé avec cours de clôture)Zurich (awp) - Le numéro un mondial du travail temporaire Adecco annonce lundi l'acquisition du spécialiste de la formation continue General Assembly, valorisant la société américaine à 412,5 millions de dollars (397,2 millions de francs). Fondé en 2011, General Assembly a généré l'an dernier un chiffre d'affaire d'une centaine de millions de dollars et doit dégager en 2018 une croissance de plus de 10%.L'opération n'aura qu'un effet dilutif modéré sur les performances cette année, assure le mastodonte zurichois dans son communiqué. La contribution de General Assembly doit débuter modestement dès l'an prochain, mais sa marge brute opérationnelle (Ebitda) doit à moyen terme dépasser confortablement celle de l'ensemble du groupe.Adecco compte financer cette reprise avec ses liquidités disponibles et espère la boucler avant la fin du semestre. Le programme de rachat d'actions de 150 millions d'euros (178,2 millions de francs) annoncé simultanément aux résultats 2017 demeure d'actualité, mais se concentre sur l'ultime partiel de l'année en cours et sur le début de la suivante.La cible de rachat poursuivra ses affaires de manière indépendante sous la houlette de son fondateur et directeur général Jack Schwarz, qui rendra ses comptes à Sergio Picarelli, membre de la direction général d'Adecco.Le prix d'acquisition correspond à plus de quatre fois les revenus annuels de General Assembly en 2017, calcule la Banque cantonale de Zurich (ZKB). L'établissement zurichois souligne néanmoins que la dynamique et le niveau de rentabilité de la société new-yorkaise dépassent confortablement ceux d'Adecco ces dernières années. L'analyste estime de surcroît que le potentiel de synergies doit permettre à la multinationale zurichoise d'améliorer quelque peu son potentiel de croissance.A la Bourse, l'action Adecco a terminé en léger repli de 0,06% à 67,06 francs, dans un SMI en baisse de 0,57%.jh/al/rp(AWP / 16.04.2018 17h41)