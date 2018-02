Adecco reprend la plateforme de recrutement numérique américaine Vettery

(ajoute éléments de contexte, commentaire Baader et cours de Bourse)Zurich (awp) - Adecco s'empare de la société américaine Vettery et de sa plateforme de recrutement en ligne. Dans son communiqué de mardi, le géant du travail intérimaire précise que la plateforme en question connecte des candidats hautement qualifiés à plus de 4000 entreprises. Le chiffre d'affaires de Vettery et les détails financiers de la transaction ne sont pas révélés.Vettery a été fondée en 2014 à New York et elle s'étend depuis à sept métropoles américaines. En tant que part du groupe Adecco, l'entreprise va pouvoir accélérer son développement, y compris à l'international.Les deux cofondateurs de Vettery, Adam Goldstein et Brett Adcock, continueront de diriger l'entreprise au sein du groupe et rapporteront directement à John Marschall, le directeur régional Amérique du nord, Royaume-Uni et Irlande-Professional Staffing.Il s'agit de la troisième acquisition d'Adecco aux Etats-Unis en moins de six mois. Mi-septembre, le groupe avait annoncé le rachat de BioBridges, une entreprise active dans la gestion de carrières dans le secteur des sciences de la vie, suivie début octobre par celle de Mullin International, basée à New York et spécialisée dans la transition de carrière.La transaction s'inscrit dans la stratégie d'expansion numérique du groupe et ancre ses activités dans le marché américain, souligne Baader Helvea dans une note. S'il regrette l'absence de détails financiers, le courtier genevois suppute qu'Adecco n'aura pas à débourser "une somme très élevée" pour faire main basse sur Vettery. La recommandation d'achat (buy) est reconduite, ainsi que l'objectif de cours à 80,00 CHF.Cette nouvelle acquisition du groupe zurichois n'a pas ému outre mesure les investisseurs. Peu après 11h00, la nominative Adecco cédait 0,03% à 74,46 CHF, dans des volumes relativement modestes, après avoir marqué un plus haut à 75,12 CHF dans les premiers échanges, alors que le SMI des valeurs vedettes était quasiment à l'équilibre (+0,01%).sig/rw/rp/fr(AWP / 20.02.2018 11h09)