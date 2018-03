Adecco voit sa croissance organique s'accélérer au 4e trimestre

Zurich (awp) - Le spécialiste du travail temporaire Adecco a vu sa croissance organique s'accélérer au quatrième trimestre. A l'exception du bénéfice net, les principaux indicateurs de rentabilité se sont toutefois inscrits en-deçà des attentes du marché, a indiqué jeudi le leader mondial du secteur.Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a bondi de 38% à 297 mio EUR, porté par la réévaluation de taxes différées en France et aux Etats-Unis. Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebita) a par contre reculé de 6% à 274 mio EUR pour une marge afférente de 4,5%, en repli de 0,5 point de pourcentage sur un an. Les investissements stratégiques ont pesé.Le chiffre d'affaires a progressé de 3%, ou 7% en termes organiques et ajustés, pour atteindre 6,06 mrd EUR. Les mouvements sur le marché des devises ont eu un impact négatif à hauteur de 3%, le nombre de jours ouvrables a également eu une influence négative.Le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 2,50 CHF, en hausse de 4% par rapport à 2016. Un programme de rachat d'actions de 150 mio EUR est également prévu.Pour le quatrième trimestre 2017, les analystes tablaient sur un bénéfice net inférieur à 204 mio EUR, tandis que l'Ebitda était attendu plus élevé à 307 mio. Adecco a fait mieux qu'espéré sur le chiffre d'affaires, qui était attendu à 6,0 mrd EUR. Pour le dividende, le consensus s'était accordé avec justesse sur 2,50 CHF par action.La croissance organique s'est inscrite à 6% sur l'ensemble de l'année écoulé grâce à une solide performance en France, en Italie, dans la péninsule ibérique ainsi que dans le Benelux et les pays nordiques. Elle a accéléré au quatrième trimestre à 7%.En janvier et en février 2018, la croissance des revenus s'est inscrite à 5%.ol/al(AWP / 01.03.2018 07h34)