Admeira: Ringier et Swisscom lorgnent sur les 33,3% de la SSR

Zurich (awp) - La régie publicitaire Admeira, jusqu'ici détenue à parts égales par ses cofondateurs Ringier, Swisscom et la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) aiguise l'appétit des deux premiers. L'éditeur diversifié zurichois indique en effet dans son compte-rendu d'activités mercredi être en pourparlers avec le géant bleu en vue d'une reprise des 33,3% détenus par le diffuseur de service public.Une telle opération n'affecterait pas la commercialisation par la SSR de ses publicités via Admeira assure Ringier, qui souligne que pour l'heure les négociations entre les trois partenaires sont toujours en cours.jh/rp(AWP / 11.04.2018 10h31)