Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Sur proposition du professeur Lino Guzzella, président de l’ETH Zurich, et du professeur Martin Vetterli, président de l’EPFL, le Conseil des EPF, réuni en séance les 16 et 17 mai 2018, a nommé un total de 15 professeures et professeurs et adressé ses remerciements à deux professeurs sortants.