Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le courant consommé en Suisse est issu à environ 62% des énergies renouvelables: à raison de 56% pour la grande hydraulique et de 6% environ pour le photovoltaïque, l’énergie éolienne, la petite hydraulique et la biomasse. La part de l’énergie nucléaire est de 17% et celle des déchets et des agents énergétiques fossiles est inférieure à 2%. La provenance et la composition de 19% du courant fourni sont invérifiables. C’est ce qui ressort des données sur le marquage du courant en 2016.