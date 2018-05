Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le 5 mai 2018, la sonde étasunienne «InSight» commencera son voyage vers Mars au départ de la Californie. Son objectif est de collecter des données afin de mieux comprendre la structure de la planète rouge. L’un des instruments principaux de cette mission de la NASA est un sismo-mètre, élaboré et construit par l’Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, sous la direction de la France. Grâce aux connaissances, au savoir-faire et à l’expérience de géophysi-ciens et d’ingénieurs de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, qui ont développé avec l’industrie le cerveau électronique du sismomètre, la Suisse participe à nouveau à une mission spatiale qui devrait produire des résultats révolutionnaires.