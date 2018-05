Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) a partiellement approuvé les adaptations du règlement d’exploitation 2014 demandées par Flughafen Zürich AG. L’aéroport demande notamment d’adapter les routes aériennes afin d'améliorer la sécurité et d'éviter les retards en fin de soirée. La demande de l’aéroport visant à simplifier les routes d’approche et de départ sur l’axe Est n’a en revanche pas pu être approuvée. Cette mesure ne peut se faire sans l’accord de l’Allemagne, qui n’a toujours pas donné son aval. En conséquence, seules les parties du règlement d’exploitation non tributaires de la volonté de l’Allemagne seront mises en œuvre.