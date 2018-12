Admin.ch - Appels d’offres publics visant à stimuler les économies d’électricité: 2.3 million de francs pour les projets et nouvel appel d’offres 2019

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

En 2018 ont été organisés les neuvièmes appels d’offres publics visant à stimuler les économies d’électricité dans l’industrie, les services et les ménages. Les résultats du deuxième appel d’offres public pour les projets en 2018 sont disponibles: 17 projets obtiennent globalement 2.3 million de francs de contributions d’encouragement pour économiser l’électricité à moindre frais et de manière durable. Au total, 27 millions de francs auront été attribués aux projets et aux programmes en 2018. L’appel d’offres 2019 pour les projets et les programmes est déjà ouvert depuis le 7 novembre.