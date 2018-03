Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Désormais, le Haras national suisse d'Agroscope propose la version française de l'application Toxiplant, qui répertorie les plantes toxiques les plus dangereuses pour les chevaux. Cette application est basée sur la version allemande "CAVALLO Giftpflanzen", déjà proposée par le magazine «Cavallo» pour Apple et androïd et qui rencontre un succès retentissant. Avec cette application gratuite, les cavaliers disposent dorénavant d'un guide pratique des plantes toxiques, même en balade.