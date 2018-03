Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La dimension écologique du développement durable dans les activités financières a encore gagné en importance. Lors de sa séance du 16 mars 2018, le Conseil fédéral a été informé des évolutions nationales et internationales ainsi que de l’engagement de la Confédération dans ce domaine. Au vu de la dynamique positive, il est prévu d’intensifier l’échange d’informations et d’idées qui a lieu régulièrement entre les autorités compétentes et le secteur financier, et dont le dernier remonte à la mi-janvier 2018.