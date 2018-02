Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le recours à des aumôniers musulmans au centre pour requérants d’asile de la Confédération (CFA) de Zurich trouve un écho favorable aussi bien auprès des requérants d’asile que des collaborateurs du centre et de l’aumônerie chrétienne. Le rapport d’évaluation du projet pilote relève que les critères et exigences relatifs au choix des organisations partenaires musulmanes et des aumôniers des deux sexes ont fait leurs preuves. Cependant, avant de pouvoir mettre en place les aumôneries musulmanes ou les étendre à d’autres CFA, il faudra améliorer la formation et la formation continue des aumôniers musulmans et clarifier la question du financement des aumôneries musulmanes. Au centre pilote de Zurich, ce projet est prolongé jusqu’en juin 2018.