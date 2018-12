Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a approuvé le message concernant la modification de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux et l’a transmis au Parlement. À l’image du nouveau droit européen, les exigences relatives à la qualité et à la sécurité des médicaments et des dispositifs médicaux seront considérablement durcies en vue d’assurer la sécurité des patients. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) publient aujourd’hui une analyse d’impact de la réglementation (AIR) approfondie portant sur l’adaptation prévue du droit suisse des dispositifs médicaux à la réglementation renforcée de l’UE. Réalisée par les bureaux Ecoplan et axxos, l’AIR parvient à la conclusion que le projet de révision constitue une solution efficace et efficiente. Le durcissement de la réglementation européenne génère toutefois des coûts annuels de quelque 525 millions de francs aux exportateurs suisses de technologies médicales. Néanmoins, le projet de révision permet de préserver la compétitivité de l’industrie en n’introduisant pas de réglementations supplémentaires spécifiques à la Suisse (« Swiss finish »).