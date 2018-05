Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La nouvelle édition du suisseurope vient de paraître.Au sommaire de ce numéro:• Eclairage• Actualités: Assurer l’accès au marché• Dossier Schengen/Dublin• Dossier Directive révisée de l’UE sur les armes• Chronique: Etapes importantes à Berne et à Bruxellessuisseurope, qui paraît tous les deux mois, donne des informations de fond sur les relations entre la Suisse et l'UE. La publication, bilingue et gratuite, peut être commandée ou téléchargée sur le site www.dfae.admin.ch/europe/suisseuropesuisseurope est également disponible sous forme électronique (Newsletter): www.dfae.admin.ch/europe/newsletterAutres publications sur la politique européenne de la Suisse: www.dfae.admin.ch/europe/publications