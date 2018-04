Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le rapport 2017 du Réseau de centres de conseil pour les victimes du racisme montre qu’une grande partie des incidents racistes signalés aux centres de conseil surviennent sur le lieu de travail et dans le domaine de l’éducation / la formation. Les formes de discrimination les plus fréquentes sont les inégalités de traitement, les insultes et les traitements dénigrants. La xénophobie vient en tête des motifs, suivie par le racisme anti-Noirs. Les cas d’hostilité à l’égard des personnes musulmanes et de racisme anti-Arabes sont en légère augmentation, comme en 2016.