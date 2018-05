Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La campagne d’information « Savourer en sécurité » se poursuit : l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) ainsi que différents partenaires souhaitent sensibiliser la population aux quatre règles d’hygiène de base en cuisine et visent plus particulièrement les jeunes hommes. En effet, c’est chez ce groupe-cible que la campylobactériose, une maladie diarrhéique, survient le plus souvent.