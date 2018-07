Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

MétéoSuisse a enregistré le sixième mois de juillet le plus chaud depuis le début des mesures en 1864. Et la fin de la chaleur n’est pas en vue : un anticyclone règne sur la région alpine et occasionne une période de temps chaud et lourd en plaine sur l’ensemble de la Suisse. L’office fédéral de météorologie et climatologie MétéoSuisse émet une alerte de canicule de degré 3. La vague de forte chaleur va durer jusqu’à samedi au moins. Pour certains groupes de la population, les températures élevées peuvent représenter un risque au niveau de la santé, avertit l’office fédéral de la santé publique (OFSP).