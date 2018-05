Admin.ch - Canton du Valais : Conditions de détention jugées inacceptables au centre LMC de Granges (dernière modification, le 28.05.2018)

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Dans un entretien bilatéral le mardi 22 mai 2018, la CNPT a fait part au Conseiller d’État Frédéric Favre, chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport du Canton du Valais de ses principales préoccupations s’agissant des conditions de détention au centre LMC de Granges. Dans une lettre adressée au Conseiller d’Etat en janvier, elle avait qualifié ces conditions d’inacceptables au regard des normes nationales et internationales qui régissent la détention administrative. Elle s’est montrée particulièrement préoccupée par le placement de femmes enceintes. Elle a demandé au Conseil d’État de prendre des mesures urgentes et d’envisager des alternatives.