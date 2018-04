Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le carnet de vaccination électronique est toujours plus utilisé : le nombre de dossiers sur www.mesvaccins.ch dépasse désormais les 150'000, soit une hausse de 20% en un an. Mais pour qu’à l’avenir, il devienne la norme et supplante la version papier, des efforts importants sont nécessaires. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) soutient par conséquent une campagne de sensibilisation auprès des cabinets médicaux. Pour la population, la validation du carnet de vaccination électronique est gratuite sur le site www.mesvaccins.ch à l’occasion de la Semaine européenne de la vaccination, qui a lieu du 23 au 29 avril 2018.