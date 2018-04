Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

En 2017, le nombre de sinistres a connu une légère augmentation, pour atteindre 7576 cas au total, soit 21 de plus que l’année précédente. Les dépenses ont augmenté de quelque 1,5 million de francs sur cette période et se sont élevées à 15,47 millions de francs. Cette hausse s’explique par le dommage total subi par un véhicule blindé de transport de troupe et par le crash d’un F 5 Tiger de la Patrouille Suisse aux Pays-Bas en 2016, qui ont été imputés à l’année 2017.