(OFS) – Le discours politique et social doit s’appuyer sur des faits objectifs. Mais que se passe-t-il quand ce ne sont plus les faits, mais des contre-vérités diffusées à dessein – autrement dit des fake news – qui dominent le discours public? Comment agir contre cela, ou mieux, comment faire pour éviter que cela n’arrive? Des réponses à ces questions sont données dans le cadre de la conférence «Truth in numbers – Le rôle des données dans un monde de faits, de fiction et d’entre-deux», où il est question du rôle de la statistique publique dans la démocratie. La conférence est organisée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Partenariat statistique international PARIS21.