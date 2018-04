Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Au cours du 1er trimestre 2018 et sur une base désaisonnalisée, le commerce extérieur a confirmé la tendance positive des trimestres précédents. Les deux directions du trafic ont par ailleurs atteint des niveaux record. Les exportations ont progressé de 0,2% et les importations de 4,1%. L’évolution divergente des entrées et des sorties a conduit au plus faible excédent de la balance commerciale depuis quatre ans et demi.