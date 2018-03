Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Comment se peut-il que dans un monde de surabondance, plus de 800 millions de personnes souffrent toujours de faim? Pourquoi le nombre des affamés est-il même en progression? Et que fait la Suisse pour lutter contre ce problème? Ces questions ont été au cœur de la Journée annuelle de l’Aide humanitaire suisse et du Corps suisse d’aide humanitaire (CSA). Un éclairage y a été apporté sur l’action menée par la Suisse et la communauté internationale pour remédier à la faim dans le monde, sur les causes de ce fléau et sur sa complexité.