Pendant une année, la Suisse a présidé l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH). Au cours de sa présidence, elle a obtenu d'importants succès stratégiques, l'AIMH ayant décidé pour la première fois d'une stratégie globale et défini les priorités de ses travaux pour les années à venir. Parallèlement, la Suisse a soutenu divers projets dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse et des médias sociaux. L'AIMH a pour but de promouvoir la recherche et l'éducation sur l'Holocauste et de perpétuer le souvenir des victimes au travers de cérémonies commémoratives et de lieux de mémoire.