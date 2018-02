Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Un module d’habitation construit à partir de matériaux réutilisables, recyclables et compostables, non mélangés entre eux: voilà la prémisse qui sert d’orientation à la dernière unité née au NEST, bâtiment modulaire de recherche et innovation de l’Empa et de l’Eawag à Dübendorf. Le 8 février 2018, l’unité NEST «Urban Mining & Recycling» sera inaugurée et hébergera désormais deux étudiants. En parallèle, en tant que laboratoire vivant, elle doit servir à accélérer la transformation de l’industrie du bâtiment vers une économie de recyclage.